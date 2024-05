I colleghi di Cronache di Spogliatoio hanno mostrato a Davide Frattesi, Kristjan Asllani e a Carlos Augusto alcuni momenti chiave che hanno segnato la loro stagione all'Inter, culminata con la vittoria dello scudetto dopo il passaggio doloroso in Coppa.

Si parte proprio dalla pagina più amara, l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid.

Frattesi: "Che vuoi dire? Io sto ancora rosicando, brucia".

Carlos Augusto: "Io ero a Milano, da tifoso ero ansioso perché la stavo guardando in tv. Mamma mia, non è stata una serata da ricordare"

Asllani: "Non c'è nemmeno bisogno di commentarla".

Inter-Verona 2-1.

Frattesi: "Siamo stati fortunati e bravi a crederci, è stata la vittoria più bella dopo il derby. Mai fatto una gara così fuori di testa. L'esultanza? Mi si tappa la vena ogni tanto. Guardavo mio padre in tribuna che esultava, è stato bellissimo".

Asllani: "Una goduria".

Carlos Augusto: "Una della vittorie più belle, Mamma mia. E' successo di tutto".

Inter-Milan 5-1.

Frattesi: "La serata più bella, è stata una cosa devastante. E' stato figo, serata incredibile. Bello, bello".

Carlos Augusto: "E' stato il mio primo derby, vincere così... A Frattesi piace segnare negli ultimi 5'.".

Asllani: "Un grande risultato".

Primo gol di Carlos in maglia interista contro il Bologna in Coppa Italia.

Frattesi: "Un gol amaro".

Carlos Augusto: "Un gol amaro, mi è piaciuto il fatto di averlo fatto a San Siro. Ero contento e carico, anche se non ha avuto tanto valore perché siamo stati eliminati".

Il primo gol nerazzurro di Asllani nella vittoria contro il Genoa.

Asllani: "C'è poco da aggiungere, lo aspettavo da un anno e mezzo. Sono contento che sia arrivato in casa, in un momento in cui stavo giocando".

Frattesi: "Eravamo tutti contenti in panchina, quando segna un amico è anche più bello".

Carlos Augusto: "Tutti e tre abbiamo fatto gol in casa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!