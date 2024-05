Domenica scorsa, Ivan Juric è uscito dalla casa dei campioni d'Italia con zero punti in tasca, ma con un'indicazione tattica importante: "Se rivedremo ancora la difesa a 4? Vedremo, a me è piaciuto come la squadra si è espressa contro l'Inter. Può essere un'opzione", ha spiegato nella conferenza stampa stampa in cui ha anticipato i temi della sfida col Bologna di Thiago Motta. Per il quale il tecnico granata ha speso parole al miele: "Non sono sorpreso dalla sua crescita come allenatore perché era già un mezzo genio quando giocava. Ha avuto tempo per la sua crescita, il suo curriculum da calciatore lo sta portando dove allena. Sono curioso di vedere come proseguirà la sua carriera".