Matteo Marchetti, arbitro di Ostia Lido al quale è stata affidata la sfida tra Sassuolo e Inter di sabato sera, dirigerà i nerazzurri per la terza volta in questo campionato. I primi due precedenti si sono chiusi con due vittorie e altrettanti clean sheet, prima a San Siro nel 4-0 contro la Fiorentina poi nel 3-0 all'Olimpico-Grande Torino contro i granata. Marchetti, che ha diretto anche la semifinale di Supercoppa Italiana vinta per 3-0 contro la Lazio, vanta cinque gettoni con l'Inter con percorso netto di vittorie per i neo campioni d'Italia.