L'avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea Maciej Szpunar non ha dubbi: "Le norme della FIFA che disciplinano i rapporti contrattuali tra i giocatori e i club possono risultare contrarie alle norme dell’Unione sulla concorrenza e sulla libera circolazione delle persone. Non possono esservi dubbi circa la natura restrittiva del Regolamento sullo status e i trasferimenti dei calciatori adottato dalla FIFA". Lo riferiscono i colleghi di Calcio e Finanza, riportando dunque un'altra disputa in corso.