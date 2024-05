L'apertura di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, all'arrivo di Joshua Zirkzee alla corte di Simone Inzaghi ha generato tanto rumore sui social. "Se si presenta l'opportunità, possiamo farci un pensierino. Se pensi a Zirkzee, Lautaro e Thuram sono giovani, forti, ti darebbero tranquillità", le esatte parole di Pupi che hanno fatto sognare i tifosi nerazzurri. Ma non solo, visto il 'like tattico' messo da Tikus sotto al video pubblicato sulla pagina Instagram di Radio TV Serie A che ha riportato le parole di elogio dell'argentino per l'attaccante che ha fatto meraviglie a Bologna.

