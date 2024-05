Non ci sono i nomi di Marcus Thuram e Benjamin Pavard tra i candidati Trophées UNFP nella sezione 'miglior giocatore francese all'estero'. I due interisti, così come i milanisti Theo Hernandez e Olivier Giroud, non figurano nella lista.

Presenti invece l'altro rossonero Mike Maignan insieme ai connazionali Antoine Griezmann (Atletico Madrid), William Saliba (Arsenal) e i due centrocampisti del Real Madrid, Aurelien Tchouameni e Eduardo Camavinga.