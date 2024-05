A distanza di anni, Radja Nainggolan prova a smontare le polemiche sul passaggio dalla Roma all'Inter. Ospite del canale Twitch 'Controcalcio', il Ninja spiega così il suo stato d'animo al momento del trasferimento dalla Capitale a Milano: "Quando sono arrivato all'Inter ero molto contento - ammette il belga -. E dicevo di esserlo, ma dicevo anche che ero triste di essere andato via dalla Roma e i tifosi l'hanno presa male. Però io non posso cambiare, questa è la verità. È stato difficile farmi amare dopo questa spiegazione, ma questo sono io e per me era difficile entrare al massimo in quella piazza".

Nainggolan poi ricorda il suo primo anno in nerazzurro: "Quella stagione siamo andati abbastanza bene, ho fatto 9 gol. Però io voglio essere sempre giusto con i tifosi: se dico una cosa come quella non vuol dire che non ero felice di essere all'Inter, ma che ero molto triste di essere andato via dalla Roma. Avrei scelto di rimanere se avessi saputo che Monchi sarebbe andato via dopo sei mesi, a Roma c'era una mezza rivolta perché non voleva giocatori di Sabatini. Sono andato via per questo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!