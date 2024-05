Steven Zhang sta lavorando per risolvere la questione del rifinanziamento del debito con Oaktree e con lui, secondo Il Sole 24 Ore, ci sarebbero studi legali come Lahtam Watkins, Dla Piper e Pedersoli-Gattai. L'obiettivo è arrivare a un accordo entro i primi dieci giorni di maggio, ma il tempo è poco e la vicenda complessa.

Zhang sta trattando per rifinanziare il prestito di Oaktree con il gruppo Pimco in modo da avere 400 milioni di euro in prestito con scadenza triennale, rimborsando il precedente. Al tempo stesso Oaktree ha offerto di prolungare il finanziamento di un anno.