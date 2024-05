Alle celebrazioni per il ventesimo Scudetto dell'Inter si unisce anche il Consolato generale della Confederazione elvetica di Milano. Da oggi, riporta il Corriere del Ticino, il Centro Svizzero di Milano in via Palestro celebra il trionfo nerazzurro con tanto di foto all'insegna luminosa dell'edificio, colorata per l'occasione di nero e azzurro e arricchita della scritta 'Complimenti', il tutto pubblicato sul profilo ufficiale Facebook. Del resto, storicamente la Svizzera è legata a doppio filo all'Inter sin dagli albori quando diversi erano i calciatori elvetici della prima formazione del club, e a difendere i pali della porta interista quest'anno c'è il numero uno della Nati, Yann Sommer.