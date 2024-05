A qualche settimana dalla fine dei vari campionati europei e dall'inizio della finestra dei trasferimenti, in Viale della Liberazione iniziano a suonare sirene di mercato. Puntato secondo Marca, Martin Satriano, uno dei giovani dell'Inter in prestito al Brest. L'attaccante uruguaiano, lo scorso anno in forza all'Empoli dove ha fatto una più che buona stagione, ha attirato i riflettori del Valencia, club che pur tentando il rinnovo di Hugo Duro in scadenza nel giugno 2026, starebbe cercando un attaccante per sostituirlo o da affiancare al centravanti 24enne.

Secondo gli spagnoli, il club allenato da Ruben Baraja avrebbe sondato l'uruguaiano nerazzurro, identificato dai valenciani per lo spirito combattivo e grintoso sia dentro che fuori dall'area, identikit che ben combacia con l'interista in forza in Ligue 1, dove sta peraltro disputando una buona annata con le sue 6 reti e 4 assist nelle 33 presenze disputate.

