Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola sono pronti a tornare dopo il divorzio professionale da Christian Vieri e dalla sua Bobo TV. In occasione di un evento di padel andato in scena a Catania ieri, l'opinionista RAI ha svelato al pubblico la data in cui sarà lanciato il programma che prevede la presenza dei due ex attaccanti: "Abbiamo creato una struttura seria. In maniera più ufficiale inizierà dalla prima giornata del prossimo campionato, ci troverete su tutte le piattaforme e quando cominceremo non ci fermeremo più", le parole di Adani riportate da Calcio e Finanza.