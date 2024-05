A Radio Tv Serie A si parla anche della situazione del Milan. Un giudizio arriva da Serse Cosmi, che parla di quanto la bravura di un dirigente sia anche quella di non farsi influenzare dai giudizi esterni e fa un paragone con quanto avvenuto di recente all'Inter. "Se penso a un dirigente come Marotta, ha fatto scelte anche abbastanza impopolari sotto certi punti di vista, ma gli uomini di calcio scelgono a seconda delle loro conoscenze, se la proprietà crede in loro. Per cui non credo Lopetegui non venga perché c'è stata la rivolta popolare. Sarebbe triste pensando a quella che è la storia del Milan. Ai rossoneri io vedo uno tra De Zerbi, Sarri o Conte".