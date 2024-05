Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, è stato squalificato per due mesi dalla Football Association dopo aver violato le regole sulle scommesse sul calcio inglese. La pena inflitta al nazionale italiano, che ha già scontato metà della squalifica di dieci mesi inflittagli a ottobre dalla Federcalcio, dopo essere stato giudicato colpevole di violazione delle norme sul gioco d'azzardo, è stata sospesa per tutta la stagione 2024/25. Il che significa che l'ex giocatore del Milan, che ha ricevuto anche una multa da 20mila sterline ed è stato messo in guardia dalla FA riguardo alla sua condotta futura, potrà tornare a giocare dal prossimo 27 agosto, a condizione che non commetta ulteriori violazioni.