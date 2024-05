Nella lunghissima intervista a Radio Tv Serie A, Javier Zanetti parla anche di temi riguardanti il futuro prossimo. "Rimanere competitivi in tutte le manifestazioni, con grande cultura del lavoro e concentrazione. Se ci saranno opportunità per arricchire la rosa lo faremo, ma gli obiettivi saranno difendere la seconda stella e in Champions andare più avanti. Ci sarà l'importantissimo Mondiale per club. Tante partite, servirà una rosa ampia".

Quanto ai rinnovi di Lautaro e Barella, Zanetti è certo: "C'è da ambo le parti la predisposizione a continuare insieme. L'intenzione è che la squadra rimanga tale. Perché vediamo in questi ragazzi la voglia di continuare e siamo felici sia così. Significa che c'è una base molto forte. Se si presentano opportunità che il mister valuta come importanti lo faremo, sempre nei nostri parametri".

Zanetti un grande sogno da vice-presidente. "Il prossimo sogno è continuare con queste vittorie importanti e magari fare un pensierino alla Champions come vice-presidente. Non posso immaginare cosa potrebbe succedere perché i nostri tifosi sono fantastici. Dispiace per come è arrivata l'eliminazione di quest'anno ai rigori. Nelle due partite con l'Atletico abbiamo avuto tantissime occasioni, non è arrivato il gol. Avevamo di fronte una squadra molto esperta. Ma con questo gruppo non devi avere paura di nessuno, bisogna insistere".