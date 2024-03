Dopo la brutta sconfitta rimediata in Copa del Rey contro l'Athletic Bilbao, l'Atletico Madrid si risolleva in campionato superando per 2-1 il Real Betis nella gara valida per la 27esima giornata della Liga. Gara a due volti, quella del Civitas Metropolitano, con una prima frazione di gioco decisamente favorevole ai Colchoneros che mettono sui binari a loro più favorevoli la partita grazie ad un goffo autogol di German Pezzella dopo azione nata da palla rubata ad Hector Bellerin, poi con la rete di Alvaro Morata che dà ragione a Diego Simeone che aveva previsto il suo gol, non prima però di aver sbagliato un calcio di rigore.

Nella seconda metà di gara, invece, sono gli andalusi a prendere il pallino del gioco: Manuel Pellegrini si affida a Willian Carvalho che lo ripaga con una splendida conclusione a giro che vale il 2-1, poi sono sempre gli ospiti a costruire le palle gol più interessanti. L'Atletico, però, riesce a resistere e a portare a casa la vittoria: Rojiblancos ora a quota 54, a +8 sull'Athletic Bilbao impegnato stasera contro il Barcellona.