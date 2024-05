Brutto infortunio per Lucas Hernandez, fratello del rossonero Theo, che nel match valido per l'andata di semifinale di Champions League giocato ieri tra Borussia Dortmund e PSG ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, per la seconda volta in carriera. Una frustrazione che il compagno di Nazionale ed ex compagno ai tempi del Bayern Monaco, oggi difensore dell'Inter, fresco di scudetto, Benjamin Pavard conosce avendo accusato in stagione un infortunio al ginocchio seppur meno grave, che gli è costato un periodo di stop di qualche settimana. Motivo per il quale il difensore di Simone Inzaghi ha espresso tutta la sua solidarietà al compagno di reparto: "Hai tutta la mia forza fratello mio, torna come il guerriero che sei" ha scritto in una storia Instagram Benji.