Partono stasera le semifinali di Europa League con in campo Roma-Bayer Leverkusen e Olympique Marsiglia-Atalanta, entrambe alle 21. Nella sfida del Velodrome saranno protagonisti anche due ex interisti che figurano tra i convocati dalla parte dei francesi. Uno è Joaquin Correa, attualmente ancora di proprietà dei nerazzurri ma che diventerà dell'OM qualora i marsigliesi dovessero qualificarsi in Champions League per il prossimo anno (con il piazzamento in classifica in Ligue 1 o vincendo l'Europa League).

L'altro ex interista che figura tra i convocati è Kondogbia, che fa parte della rosa dei centrocampisti a disposizione del tecnico Gasset.