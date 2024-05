C'è anche un interista nella sestina di candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di aprile per la Serie A: si tratta di Hakan Calhanoglu, in lizza con Paulo Dybala, Albert Gudmundsson, Ademola Lookman, Luis Alberto e Matteo Politano nel sondaggio lanciato dalla Lega Serie A.

Vota ora il tuo @EASPORTSFC Player of the Month!@easportsfcit #FC24 — Lega Serie A (@SerieA) May 2, 2024