Nella giornata di Serie A ormai alle porte l'Inter campione d'Italia fa visita al Sassuolo, a caccia di punti fondamentali per evitare l'incubo della Serie B. Chi saranno i marcatori del match del Mapei Stadium? Gli analisti di BetFlag mettono in pole Lautaro Martinez a quota 4,75, seguito da Thuram a 6,50, Calhanoglu a 6,75, Arnautovic a 7,50, Sanchez a 7,75 e il grande ex neroverde Frattesi a 8,75. Non mancano all'appello pure l'ex nerazzurro Pinamonti a 9,00, Mkhitaryan a 9,50 e poi tutti gli altri, fino ad arrivare al neroverde Tojlan che chiude la graduatoria a 48,00.