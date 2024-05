Per celebrare l’Inter e la vittoria dello Scudetto 2023-24, Telepass lancia un nuovo dispositivo limited edition dedicato alla squadra nerazzurra. Telepass, official mobility partner della società di Viale delle Liberazione, ha varato quest'iniziativa per regalare ai tifosi un modo per viaggiare sempre insieme ai campioni d’Italia.

La richiesta del Telepass nerazzurro va fatta online, nella pagina del sito dedicata all'iniziativa, compilando il form coi propri dati personali. Sarà Telepass a ricontattare gli utenti estratti tramite email o telefono con le informazioni per ottenerlo. Il costo del dispositivo è di 10 euro.