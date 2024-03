Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha iniziato a fare le prove di formazione per la sfida di campionato contro il Cadice. Nell'allenamento di ieri, il Cholo ha schierato una formazione identica a quella che ha affrontato il Betis; tuttavia, già oggi a Majadahonda si sono viste alcune possibili novità, anche in considerazione della partita di Champions League contro l'Inter di mercoledì.

I cambi potrebbero essere principalmente due: uno in difesa, con Stefan Savic al posto di Gabriel Paulista, l'altro a centrocampo con Saúl Ñíguez pronto a rilevare Pablo Barrios che non ha preso parte all'allenamento per un problema fisico. Qualora però il giovane canterano dei Colchoneros dovesse recuperare, diventerebbe lui la prima opzione. La formazione da mandare in campo contro gli andalusi potrebbe quindi essere composta da: Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Samu Lino; De Paul, Koke, Saul; Morata, Depay.