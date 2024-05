Negli studi di Tvplay va in scena un simpatico siparietto tra Gigi Di Biagio e Angelo Di Livio, con la frecciata dell'ex Inter all'ex Juventus. Il tema al centro del dibattito sono le espulsioni: "Io sono stato espulso una volta sola nella mia carriera. Tu Gigi?" esordisce Di Livio, chiedendo poi al collega quanti siano invece i rossi incassati da lui durante la sua esperienza.

"Io tante... però dove giocavi te?", la pronta la replica di Di Biagio. Dopo aver ricordato per due volte il suo passato alla Fiorentina, Di Livio nomina anche la parola 'Juventus'. "Ah ok, allora andiamo avanti... Cambiamo discorso" le parole usate per chiudere l'argomento dall'ex nerazzurro, che scatena poi le risate generali.