Dopo tanti corteggiamenti da parte di alcune italiane, Napoli e Milan su tutte, Antonio Conte torna ad essere accostato a una sua vecchia squadra. Si tratta del Chelsea, come scrive oggi La Repubblica, secondo cui il proprietario del club inglese Todd Boehly sarebbe tornato con forza sul tecnico leccese.

L'alternativa in Italia c'è ancora ed è il Napoli, che ci aveva già provato a gennaio, ma che per ora non avrebbe ancora convinto Conte.