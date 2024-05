Quote ampiamente favorevoli per l'Inter nella sfida di sabato sera al Mapei Stadium contro un Sassuolo a un passo dal baratro: Simone Inzaghi, già con lo scudetto sul petto, parte a 1,50 nelle lavagne di SNAI, la formazione di Davide Ballardini insegue a 5,75 con il pareggio in mezzo a 4,50.