Il Mondiale va avanti, ma il Porto scende in campo vince in Taça de Portugal, nota in italiano semplicemente come Coppa di Portogallo. I Dragões risolvono la pratica Chaves con un comodo 2-0 in trasferta: il protagonista del match è Namaso, autore della doppietta decisiva tra il 55' ed il 59'. "Sono molto contento, prima di tutto per la vittoria - il pensiero dell'attaccante di nazionalità camerunese (ma nato a Reading) ai canali ufficiali del club -. Fa sempre bene segnare e aiutare la squadra. Lavoro ogni giorno per avere più opportunità".