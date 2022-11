Il Porto, prossimo avversario dell'Inter agli ottavi di Champions League, saluta il 2022 con un successo per 4-1 nel derby in trasferta contro il Boavista. Nell'undici di Conceiçao a segno Marcano, Eustaquio e Galeno con una doppietta intervellata dall'autogol di Diogo Costa. Si tratta del secondo successo di fila in Primeira Liga per i Dragoes, che al secondo posto a quota 29 punti inseguono il Benfica capolista a più 5 e con una partita in meno.