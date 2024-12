Il Monaco non cade nella trappola Coupe de France, che nei 32esimi di finale ha visto cadere per mano di un club di quarta divisione il Montpellier, con Nizza, Brest e Tolosa che hanno dovuto sudare sette camicie per superare il turno. La formazione del Principato, invece, supera in scioltezza l'ostacolo L'Union Saint-Jean, squadra della Régionale 1, la sesta divisione transalpina, vincendo per 4-1. Les Rouches si impongono grazie alle reti di Eliesse Ben Seghir, Vanderson, Jordan Teze e George Ilenikhena, intervallate dal gol dell'orgoglio per il piccolo club dell'Occitania firmato da Benjamin Tournier all'83esimo. Nel computo anche due calci di rigore sbagliati per i biancorossi.