Adesso, più che di crisi, si può parlare di inferno Manchester City. La formazione di Pep Guardiola ha completamente perso la bussola ed esce sconfitta anche dal Villa Park di Birmingham, con l'Aston Villa di Unai Emery che si impone per 2-1 e scavalca proprio i campioni d'Inghilterra precipitati fino al sesto posto in classifica. I Villans stendono gli avversari trascinati da un Brendan Rogers in giornata di grazia: nel primo tempo serve a Jhon Duran l'assist per il gol del vantaggio, poi nella ripresa timbra di persona il cartellino firmando il quinto gol in campionato. Inutile la marcatura, a pochi secondi dal triplice fischio, di Phil Foden.