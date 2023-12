Dopo la brutta rimonta incassata dall'Inter in Champions League, il Benfica è pronto a tuffarsi di nuovo sul campionato. Il tecnico Roger Schmidt, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno, sottolinea la voglia di voler conservare la vetta della classifica e torna brevemente anche sulla notte di mercoledì a Lisbona.

"L'importante è finire primi - dice l'allenatore tedesco -. Ogni turno è un'occasione per continuare a restare al primo posto e questa è la situazione in cui ci troviamo. In questo momento non sono troppo preoccupato per la classifica, l'importante è che giochiamo un buon calcio. Anche mercoledì abbiamo giocato molto bene, abbiamo dimostrato tanta qualità, la pressione è stata fantastica e abbiamo trovato soluzioni offensive. Questo è ciò su cui siamo concentrati".