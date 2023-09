Vittoria importante seppur sofferta per il Benfica. I lusitani, avversari dell'Inter nel girone di Champions League, hanno battuto oggi per 2-1 il Vizela: in gol Peter Musa e il solito Angel Di Maria, che permettono alla squadra di accorciare sulla vetta occupata dal Porto, che resta a +1. Di Samu il gol su calcio di rigore al 70'.