Il Bayern Monaco si mette alle spalle la recente serie di risultati negativi tornando a fare la voce grossa in Bundesliga. A farne le spese è il Bayer Leverkusen che esce sconfitto dall'Allianz Arena per 3-0: nel primo tempo la squadra di Julian Nagelsmann sistema la pratica con tre reti, firmate da Leroy Sané, Jamal Musiala e Sadio Mané. Nel finale di gara, ad arrotondare il risultato, ci pensa Thomas Muller che mette i chiodi all'incontro all'84esimo. Con questo successo, il Bayern sale a quota 15 in classifica, a meno due dalla capolista Union Berlino attesa domani dall'Eintracht Francoforte.