Rallenta ancora il Bayern Monaco di Vincent Kompany in Bundesliga: la formazione prossima avversaria dell'Inter in Champions League, dopo il clamoroso ko interno col Bochum, non va oltre l'1-1 contro l'Union Berlino nell'odierno match disputato all'An der Alten Försterei. Le reti arrivano nella ripresa: servono 75 minuti al Bayern per sbloccare un match complicato grazie alla rete di Leroy Sané, ma per ritrovarsi nuovamente in parità ne bastano appena otto visto che all'83esimo arriva il pari dei berlinesi firmato da Benedict Hollerbach.

Bayern che rimane comunque comodamente in vetta alla classifica con nove punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen, impegnato domani in casa dello Stoccarda.