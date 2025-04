Mentre l'Inter vinceva contro il Cagliari, poco più a nord, in Germania, scendava in campo anche il Bayern Monaco, mercoledì avversario dei nerazzurri nel quarto di finale di ritorno di Champions League dopo il ko dell'andata. All'Allianz Arena va in scena il Klassiker tra i bavaresi e il Borussia Dortmund, che blocca la squadra di Kompany sul 2-2: prima il vantaggio giallonero con Beier, poi l'uno-due dei padroni di casa nel giro di quattro minuti con Guerreiro e Gnabry (in rete al 65' e al 69') fino alla beffa finale con il definitivo pareggio firmato da Anton.

In casa Bayern sono da segnalare il rientro a disposizione di Pavlovic (entrato in campo al 63' al posto di Goretzka) e di Coman, buttato nella mischia all'81 per uno spremuto Muller.