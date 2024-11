Ben diciannove tiri totali non sono bastati al Bayer Leverkusen per portare a casa la vittoria contro lo Stoccarda: è terminata 0-0 la partita della BayArena tra le due formazioni, quarto pareggio nelle ultime cinque partite per la formazione di Xabi Alonso. Non sfonda la squadra campione di Germania, sfortunata quando colpisce un palo al 54esimo con Victor Boniface e sfiora la rete qualche minuto dopo con Jeremie Frimpong, mentre gli Schwaben a parte una conclusione di Deniz Undav non creano particolari pericoli alle Aspirine. Che però ora restano a meno quattro dal duo Bayern Monaco-RB Lipsia.