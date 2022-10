Successo di misura per il Barcellona nel match giocato stasera contro il Celta Vigo, valido per l’ottava giornata della Liga. A decidere il risultato una rete realizzata al 17’ da Pedri, che permette ai blaugrana di conservare il primo posto in classifica seppur in tandem con il Real Madrid. Sicuramente il modo migliore per avvicinarsi al match di mercoledì contro l’Inter.