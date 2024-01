Grazie ad una rete al 91esimo di Depay, l'Atletico Madrid batte il Rayo Vallecano e si riporta al terzo posto in classifica, a quota 47 punti insieme al Barcellona. Vittoria pesantissima per la squadra di Simeone. Di Reinildo l'altra rete per i padroni di casa, di Garcia invece la firma della rete degli ospiti.