Intervistato dal portale 1&1, Dietmar Hamann, ex Nazionale tedesco, ha detto la sua sulla differenza di rendimento offerta dal Bayern Monaco tra campionato e Champions League: "Si può pensare che sia più facile in Bundesliga rispetto alla Champions League. Il Bayern ha giocato un'ottima partita contro l'Inter e ha vinto anche contro il Barcellona dopo un primo tempo difficile. Un aspetto da considerare sono le rotazioni. Julian Nagelsmann ha apportato importanti modifiche alla formazione nelle partite contro Union Berlino e Stoccarda. Ma non basta cambiare cinque giocatori e portarne altri cinque. L'allenatore deve ruotare in modo tale che non ci siano cali di prestazione. E deve rendere felice la squadra. Questo non è un compito facile. Anche ai tempi di Ottmar Hitzfeld e Jupp Heynckes, il Bayern non aveva una rosa di tale ampiezza e densità di qualità".