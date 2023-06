"Avere più voglia di vincere che paura di perdere è sempre determinante in finali così". Parola di Ilkay Gundogan, intervenuto a Sport1, dove risponde sulla finale di questa sera: "Alla fine, però, non si tratta di una partita per evitare la retrocessione: parliamo della finale più importante a livello di club - sottolinea -. Dobbiamo provare a godercela al massimo, ricordandoci di che privilegio sia poter vivere una notte così. Se quando avevo diciotto anni qualcuno mi avesse detto che avrei giocato due finali di Champions, gli avrei dato del pazzo".