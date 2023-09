Dopo la partita contro l'Inter, la Real Sociedad si rituffa nel campionato dove è attesa dal match contro il Getafe. Nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara, il tecnico della formazione Azulona Javi Bordalas ha rivolto una stoccatina ai prossimi avversari difendendosi dalle accuse di essere una squadra eccessivamente fallosa: "Di questi dati si parla sempre quando il Getafe è quinto per falli e primo per cartellini gialli. Lo stesso reato non viene punito allo stesso modo. Non entrerò in polemica. Dobbiamo concentrarci sul lavoro e su ciò che la squadra fa bene. Per vincere non basta commettere falli. La Real Sociedad, la nostra prossima rivale, commette tanti falli ma fa anche bene molte cose e non ho sentito che sia stata accusata di questo. E ciò non accade con altri club, con noi sì".

Bordalas si concentra poi sull'aspetto tecnico: "Dobbiamo fare una grande partita per ottenere un buon risultato. Sono una squadra verticale, con grande individualità, a livello difensivo lavorano molto bene, sono intensi, sanno vincere i dueli e non hanno problemi a commettere un fallo tattico per interrompere le transizioni della squadra rivale. Tra i nomi propri possiamo evidenziare Mikel Oyarzabal, che è un grande giocatore, ma anche Take Kubo, Mikel Merino, Sadiq Umar... Ogni centrocampista offensivo ha qualità. Sono bravi, lo sappiamo, ma abbiamo fiducia nei nostri giocatori, che sono anche molto bravi. Dobbiamo affrontare la partita con la mentalità di una squadra vincente e ambiziosa".