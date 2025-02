Accompagnato dal direttore generale Dennis te Kloese, Robin van Persie è stato presentato quest'oggi come nuovo allenatore del Feyenoord. L'ex attaccante della Nazionale olandese, che si è legato al club di Rotterdam fino al 2027, viene introdotto dal dirigente che spiega l'obiettivo legato al suo ingaggio dall'Heerenveen: "Vogliamo tutti arrivare terzi e arrivare il più lontano possibile in Champions League. Ecco perché abbiamo nominato un nuovo allenatore. Giochiamo sempre per vincere, ma ovviamente ora siamo più avanti nella stagione. Lui è un vincitore e non credo che dovrei dargli incarichi speciali. Ha molta esperienza come calciatore e vive per questo club".

Poi, tocca a lui parlare: "Sono pienamente consapevole che dobbiamo dare il massimo. Sono estremamente felice che la scelta sia ora ricaduta su di me, così come sono molto grato all'Heerenveen per avermi dato l'opportunità di muovere i primi passi come capo allenatore. Lì ho potuto crescere ulteriormente. Da giocatore ho imparato molto da Sir Alex Ferguson, ma ho finito per lavorare con un sacco di buoni allenatori. Vorrei avere un pezzo di carta con me per tenere traccia di tutto. Arsène Wenger era molto bravo a dare sicurezza. Cerco di portare con me questo insegnamento. Il mio obiettivo è arrivare terzo in Eredivisie", aggiunge Van Persie che poi tocca il tema infortuni: "Vogliamo combattere e giocare un calcio d'attacco, ma la cosa realistica è che abbiamo molti infortuni. Dobbiamo farci i conti e dobbiamo assicurarci che il resto della squadra resti in forma. È una grande sfida per tutti. Dobbiamo unire i due mondi degli infortuni e dei nostri obiettivi. Sarà una sfida enorme, ma ce la faremo".

Curiosità finale: nelle giovanili del Feyenoord gioca Shaqueel, il figlio del nuovo allenatore: "Era felice per me e mi ha detto: benvenuto a casa. Però deve mettersi in mostra come gli altri giocatori per entrare nella prima squadra. Durante l'allenamento abbiamo avuto anche alcuni ragazzi giovani in campo. È sempre possibile, ma io mi avvicino a mio figlio proprio come agli altri ragazzi".