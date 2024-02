"Sensazione amara" quella che il pareggio per 2-2 ottenuto contro l'Almeria lascia ai giocatori dell'Atletico Madrid come ammette Rodrigo de Paul ai microfoni nel post gara. "Per me non sono importanti i gol, l'importante è che la squadra vinca. Ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a prendere i tre punti. Prepariamoci per giovedì" ha detto l'argentino, come riportato da Marca. "Nessun passo indietro. Non siamo riusciti a ottenere i tre punti, niente di più. Adesso dobbiamo continuare, c'è ancora tanto da fare e giovedì tocca a noi cercare di ribaltare le cose in Coppa. Lo faremo. Metteremo lì tutta la nostra energia" ha avvisato l'ex Udinese.

Differenza di risultati fuori e dentro casa:

"Cerchiamo di fare come in casa, a volte funziona, altre volte no. Sicuramente ci saranno cose da correggere perché parlano i numeri, ma si tratta di cercare di continuare a migliorare, che è quello che vogliamo fare sempre. Dopo il primo gol eravamo abbastanza a nostro agio, ma non siamo riusciti a mantenere il vantaggio. Per fortuna abbiamo la possibilità di voltare pagina immediatamente. Non abbiamo tempo adesso se non quello di buttare giù questa rabbia e usarla per trasformare la partita di giovedì in una bella serata".

Sul rendimento:

"La squadra si è risollevata da tante situazioni e tante difficoltà. Dobbiamo saper gestire la rabbia che abbiamo, perché volevamo vincere e dobbiamo usare quella rabbia per prepararci molto bene fisicamente e mentalmente, perché giovedì è una finale".