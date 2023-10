Preziosissimo successo in trasferta della Real Sociedad, che vincendo 2-0 alla RedBull Arena di Salisburgo raggiunge il primo posto nel girone D, in attesa di Inter-Benfica. I baschi sfruttano tutta la loro qualità già nel primo tempo, mettendo a segno entrambe le reti con Mikel Oryazabal al 7' e Brais Mendez al 27', limitandosi poi a controllare la reazione degli austriaci. Ora la Real Sociedad è a 4 punti in classifica, davanti proprio all'RB Salisburgo rimasto fermo a quota 3.