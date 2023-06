Dopo aver parlato in conferenza stampa, Ruben Dias si sofferma anche ai microfoni di Sky Sport per inquadrare la finale di Champions di domani tra Manchester City e Inter.

Che parole dirai alla squadra prima della partita?

"Abbiamo diversi leader nello spogliatoio, penso che questo ci renda una squadra così forte. Abbiamo un gruppo in cui tutti potrebbero fare un discorso. Non abbiamo pensato alle parole da dire domani".

Come cambia la difesa con Walker?

"Questa è una buona domanda per Pep (Guardiola, ndr). Da quello che so lui è pronto per giocare, poi vediamo quale sarà la decisione. Chiunque giocherà sarà pronto".

Quale pensi che sia la forza dell'Inter? Di cosa sei più preoccupato per domani?

"Ci sono molti punti di vista diversi e punti di forza diversi. Se ne dovessi scelgliere uno direi la squadra: sono forti, uniti, si vede da come festeggiano. Quindi dico lo spirito, l'unione".

Come pensi che l'aspetto mentale possa cambiare dopo il riposo degli ultimi giorni?

"A questo punto è tutto legato alla freschezza mentale, non solo in questa partita. Dopo aver vinto la Premier e la FA Cup noi ci conosciamo, sappiamo come giocare e come adattarci agli avversari. L'aspetto chiave è mantenere questa freschezza in mente, il corpo ci sarà se c'è la mente e domani non sarà diverso. Essere vicini a vincere tutto è speciale, ma c'è ancora un qualcosa in più da dae. Bisogna esssere concentrati, fare quello dobbiamo fare, poi rispossare e fare di nuovo nella prossima partita. Le emozioni si alternano e questa è la cosa speciale".

È più facile fermare Lautaro e Dzeko o Del Piero e Di Canio

"Domanda da un miioni di dollari. Sarei molto rispettoso se dovessi giocare contro questi ragazzi (ride, ndr)".