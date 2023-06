Anche Ilkay Gundogan parla a SkySport dopo la vittoria della Champions in finale contro l'Inter. "Avevo perso due finali di Champions, so cosa significa uscire battuti. Ho provato a congratularmi con gli interisti perché hanno fatto una stagione eccezionale, giocando un ottimo calcio. Hanno una squadra incredibile e ho voluto dirglielo - ha spiegato il centrocampista tedesco -. Questa coppa la inseguivo da 10 anni, dal ko contro il Bayern ai tempi del Dortmund. Ora sto provando a godermi tutto, stasera sono la persona più felice. La mia ultima partita col City? Onestamente non lo so: nulla è stato deciso, ne parleremo".