Pari e patta tra i campioni di Germania e la capolista attuale della Bundesliga nel big match della quinta giornata. Succede tutto nel primo tempo: va avanti il Bayer Leverkusen al 31' grazie a una rasoiata dal limite dell'area Robert Andrich, rimedia il Bayern Monaco con un gol da fuori di Aleksandar Pavlovic al 39'.

Nella ripresa, sono i bavaresi ad avere diverse chance per vincerla, soprattutto al 48' con Serge Gnabry, che coglie palo e traversa nello spazio di pochi secondi. Buon per Xabi Alonso, che arriva alla sfida di Champions contro il Milan di martedì prossimo portando via dall'Allianz Arena un punto d'oro. Le Aspirine, le ricordiamo affronteranno anche l'Inter in Coppa il 10 dicembre.