Prima di presentare la sfida campionato contro il Guimaraes, in programma domani, Roger Schmidt ha inquadrato così il girone di Champions League in cui è stato inserito il suo Benfica, avversario di Inter, Salisburgo e Real Sociedad: "È un gruppo molto interessante - le parole del tecnico tedesco delle Aguias in conferenza stampa -. Conosco bene l'Inter perché l'anno scorso abbiamo giocato e perso contro di loro (ai quarti di finale, ndr), ma crediamo di poter fare meglio.

Conosco bene il Salisburgo da quando ero lì, è un club molto coerente con una buona filosofia per lo sviluppo dei giocatori. La Real Sociedad ha qualità; ci serviranno sei giornate buone per qualificarci alla fase successiva".