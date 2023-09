"Oggi non siamo riusciti a regalare ai nostri tifosi la vittoria, che era quello che volevamo. C'è molto da migliorare". Queste le parole di Nicolás Otamendi dopo il ko casalingo di ieri sera con il Salisburgo, un risultato lontano da quanto auspicato dai portoghesi per questo esordio europeo stagionale. "In questo momento dobbiamo avere una mentalità positiva. È solo una sconfitta.

L'unione fa la forza e lavoreremo tutta la settimana per migliorare. La Champions è questa, abbiamo sbagliato e l'abbiamo pagata cara. Loro giocano bene, sono giovani e noi dobbiamo alzare la testa - ha ammesso l'argentino ai canali ufficiali del club -. La prossima partita di Champions è contro l'Inter e faremo il massimo per ottenere vittoria, così come il passaggio alla fase successiva".