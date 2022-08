Manuel Neuer guarda con entusiasmo al doppio incrocio con Barcellona e Inter che attende il Bayern Monaco nel girone C di Champions League: "Due super club e due super stadi, non vedo l'ora che arrivi questo girone - ha raccontato il portiere tedesco ai canali ufficiali del club bavarese -. È anche bello festeggiare la reunion con Robert Lewandowski così presto. Chiaramente il nostro obiettivo è raggiungere la fase a eliminazione diretta, anche se non dobbiamo sottovalutare il Plzen".