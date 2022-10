Dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen, l'allenatore del Bayern Monaco, Julian Naglesmann ha commentato ai microfoni di DAZN quanto fatto dai suoi: "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, è stato impeccabile. Nel secondo tempo non abbiamo fatto abbastanza e abbiamo subito gol inutili. Ovviamente volevamo mantenere la porta inviolata, questo è qualcosa su cui dobbiamo lavorare. È sempre bello vincere fuori casa. Abbiamo totalizzato 12 punti in quattro partite nel girone più difficile e siamo agli ottavi. Ora vogliamo essere in testa al girone. Questa vittoria ci dà la calma necessaria in vista del Friburgo di domenica. Questo era il nostro obiettivo e l'abbiamo raggiunto".