Il magazine Kicker aggiorna sugli infortunati in casa Bayern Monaco in vista della gara contro il Barcellona: partirà per la Catalogna Kingsley Coman, mentre resterà a casa Manuel Neuer, che punta al rientro contro il Mainz. Il ritorno di Leroy Sané è previsto per la gara di ritorno contro l'Inter il 1° novembre, mentre il francese Lucas Hernandez dovrà attendere fino alla sfida contro il Werder Brema del prossimo 8 novembre.